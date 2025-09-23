Правительство России решило выделить 497,3 млн рублей закрытым аэропортам

Временно закрытые аэропорты Черноземья получат 497,3 млн руб. господдержки на компенсацию расходов, понесенных с декабря 2024-го по июнь 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Международный аэропорт Белгорода имени В. Г. Шухова может рассчитывать на 160,1 млн руб., воронежский аэропорт имени Петра I — на 230,8 млн руб., курский аэропорт имени М. И. Гуревича — на 1,9 млн руб., аэропорт «Липецк» — на 104,5 млн руб.

Отбор на предоставление субсидий прошел на портале предоставления мер финансовой господдержки с 1 по 8 сентября. Субсидии пойдут на частичное возмещение расходов по обычным видам деятельности и процентов по кредитам в период временного ограничения полетов в аэропортах. Всего компенсации получат десять аэропортов на общую сумму 6,4 млрд руб.

По данным на середину июля, закрытым аэропортам в центре и на юге России уже было выделено 27 млрд руб. — деньги пошли на оплату труда и развитие аэродромной инфраструктуры. Эти меры должны сохранить работоспособность аэропортов и их готовность возобновить авиасообщение.

После начала спецоперации в Черноземье были закрыты все аэропорты, но в мае 2022 года после переговоров на тот момент главы Тамбовской области Максима Егорова с федеральными ведомствами Тамбов первым среди городов центра и юга России возобновил рейсы в Москву. По итогам 2024 года аэропорт «Тамбов» обслужил около 39 тыс. пассажиров, что почти на четверть больше, чем за 2023-й.

Вчера стало известно, что воронежский аэропорт готов возобновить работу после снятия ограничений на использование воздушного пространства.

Ульяна Ларионова