С бывшего мэра города Иваново взыскали более 3 млн рублей

Суд взыскал более 3 млн руб. с бывшего главы городского округа Иваново Владимира Шарыпова. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии надзорного органа, ответчик сам себе начислял премии в период с 2016 по 2024 год. Пресс-служба прокуратуры отметила, что господин Шарыпов не принял мер по урегулированию конфликта интересов. Все изъятые средства направят в бюджет муниципалитета.

Владимир Шарыпов в 2015 году занял пост руководителя Комплекса развития инфраструктуры Ивановской области. Чиновник стал главой города Иванова в ноябре 2016 года. В 2019 году он повторно вступил в должность, а в 2024 году досрочно ушел в отставку по собственному желанию.

Никита Черненко