В Северной Осетии запретили продажу энергетиков несовершеннолетним

Продажа энергетиков детям и подросткам в Северной Осетии запретили и предусмотрели крупные штрафы за нарушения. соответствующее постановление рассмотрено и поддержано на заседании Правительства республики.

Отныне запрещено продавать энергетические напитки несовершеннолетним в любых заведениях и во время массовых мероприятий. Если у продавцов возникнут сомнения в возрасте покупателя, они обязаны запросить подтверждающий документ.

Аналогичный федеральный запрет действует с 1 марта 2025 года, когда вступил в силу ФЗ №304-ФЗ, который ограничил продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним по всей России. В Северной Осетии подкрепили этот запрет региональными мерами контроля.

Согласно постановлению, штраф для физических лиц, продавших энергетики детям, начинается от 30 тысяч рублей. Для должностных лиц штрафы составляют от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Станислав Маслаков