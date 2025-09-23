Небо, самолет, подиум

В Сочи на территории Красной Поляны авиакомпания S7 устроила модный показ — таким образом она представила новую форму своих бортпроводников. В день показа S7 сначала устроила иммерсивный ужин для гостей, после чего те отправились на импровизированный подиум — все это проходило на высоте 960 м над уровнем моря.

Для организации показа авиакомпания объединила усилия с проектом Ксении Собчак Refashion Business Campus, в рамках которого дизайнеры, байеры и другие представители модной индустрии выступали в качестве спикеров на лекциях и панельных сессиях. S7 стала партнером этого мероприятия, организовав специальный рейс в Сочи для гостей показа.

Сама форма выполнена в темно-графитовом цвете с добавлением фирменных зеленых оттенков S7. На смену привычным привычным комплектам пиджаков, брюк и юбок пришли новые силуэты и элементы гардероба. Футболки, пиджаки со смягченными углами, платья, юбки, лонгсливы — авиакомпания решила осовременить образ бортпроводника и сделать его менее отстраненным и формальным, добавив в форму ассиметричный крой и цветовые элементы. Вещи выполнены из шерсти, эластана и поливискозы, что позволяет сохранять тепло в холод и спастись от жары при росте температуры.

За идею новой формы отвечала акционер S7 Мария Филева, а за разработку образов — стилист Алексей Сухарев. Благодаря вариантивности новой формы бортпроводницы могут составить до 17 образов, а бортпроводники — до 13. Отдельно стоит отметить, что в авиакомпании также решили отказаться от туфель и строгих ботинок в пользу кроссовок — в первую очередь для удобства самих работников.

Илья Петрук