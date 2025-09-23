Злоумышленник использовал источник радиопомех для покушения на убийство

В СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство трех лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Как сообщает следственное управление, фигурант в июне этого года пришел в дом к бывшей супруге, которая проживала со своим сожителем и его матерью. Зайдя в дом через незапертую дверь, мужчина нанес неустановленным тупым твердым предметом множественные удары по голове и телу сожителя экс-супруги. Также мужчина применил в отношении него электрошокер. Позже этим же неустановленным орудием он несколько раз ударил по голове и телу свою бывшую супругу. Перед совершением преступления злоумышленник включил устройство постановки радиопомех, чтобы потерпевшие не смогли позвонить в экстренные службы и сообщить о преступлении.

Потерпевшие оказали активное сопротивление, стали громко звать на помощь. Опасаясь, что на их крик могут прийти соседи, фигурант с места происшествия скрылся. После этого они обнаружили источник помех, выключили его и вызвали скорую помощь и полицию.

Спустя несколько часов бывшая супруга фигуранта вернулась к себе домой и обнаружила, что он снова пришел к ней в жилище. Мужчина нанес все тем же орудием удар по голове матери ее сожителя, после чего скрылся с места происшествия. Злоумышленник был задержан сотрудниками МВД и СКР, решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.