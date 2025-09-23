Что Генпрокуратура требует изъять по делу Виктора Момотова

Генпрокуратура требует обратить в доход РФ зарегистрированные на владельца сети отелей Marton Андрея Марченко, его сына Ивана Марченко и ООО «Гостиница "Вологда"» 97 объектов недвижимости в девяти городах: Краснодаре (43 объекта), Ростове-на-Дону (26), Волгограде (11), Воронеже (5), Калининграде (5), Вологде (2), Нижнем Новгороде (2), Сочи (2) и Москве (1). Общая площадь всех объектов насчитывает 77,7 тыс. кв. м, из них 50,7 тыс. кв. м приходятся на 52 здания и помещения, 27 тыс. кв. м — на 45 земельных участков.

Кроме того, Генпрокуратура требует наложить арест на все движимое и недвижимое имущество председателя Совета судей Виктора Момотова, владельца Marton Андрея Марченко, членов его семьи и других физлиц (в общей сложности 22 человека). Детального списка имущества в иске не приводится.

Также арест накладывается на 100% долей в уставных капиталах ООО «Марченко» (торговля алкогольными напитками) и ООО «Гостиница "Вологда"» (гостиничная деятельность), принадлежащие господину Марченко. По данным «СПАРК-Интерфакс», гостиница «Вологда», располагающаяся в самом центре столицы Вологодской области, за последние пять лет увеличила выручку в три раза: с 33 млн руб. в 2020 году до 110,5 млн руб. в 2024-м.