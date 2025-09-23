Молодой петербургский рэпер Molly Bug$ отправился в колонию за наркоторговлю

Рэп-музыкант Никита Зайченко, известный в узких кругах под псевдонимом Molly Bug$, получил пять лет колонии по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в значительном размере (ч. 3 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры.

Согласно материалам дела, 26-летний рэпер приобрел партию марихуаны массой более 12 граммов. Каннабис он хранил в своей квартире в Парголово. Там же сотрудники правопорядка нашли электронные весы и упаковочные средства, которые, по версии следствия, предназначались для фасовки и последующей продажи запрещенных веществ через мессенджер.

Ранее судимый молодой человек был задержан 31 марта при выходе из дома. Подсудимый вину признал. С учетом позиции гособвинителя суд назначил Зайченко наказание в виде лишения свободы с отбыванием срока в ИК строгого режима.

Андрей Кучеров