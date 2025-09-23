Диверсантов сбили с пути

В Самарской области задержаны отец и сын, которым инкриминируют подготовку подрыва железнодорожного моста. По данным силовиков, ранее фигуранты уже совершали диверсии на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры по заданию украинского куратора, а сами они признались, что участвовали в подготовке подрыва трансформаторной подстанции Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О задержании 55-летнего жителя Самарской области и его 33-летнего сына сообщила ФСБ. По словам росгвардейца, участвовавшего в поимке фигурантов, при задержании младший из мужчин «достал откуда-то нож и стал бить себя в живот», ему потребовалась госпитализация. Из оборудованного в лесу тайника и в арендованной задержанными квартире силовики изъяли 13,5 кг взрывчатых веществ, компоненты для изготовления взрывных устройств и три квадрокоптера.

Следственным отделом регионального управления спецслужбы в отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств), решается также вопрос о привлечении их к уголовной ответственности по ст. 281 УК РФ («Диверсия»), ст. 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») и ст. 275 УК РФ («Госизмена»). В Самарском УФСБ “Ъ” сообщили, что имена фигурантов пока держатся в секрете.

По данным силовиков, в 2022 году младший из задержанных, находясь за границей, установил контакт с украинской стороной и выразил готовность безвозмездно участвовать в подготовке и совершении терактов и диверсий в России, позже он «привлек к преступной деятельности своего отца».

Уже на первом допросе отец и сын признались, что совершили несколько подрывов в Самарской области.

По словам сына, объекты для акций выбирал он, в содеянном не раскаивается, поскольку является противником СВО.

Так, в июле 2023 года они подорвали магистральный газопровод в Сызранском районе региона, в марте и сентябре 2024 года — железнодорожные мосты через реки Чапаевка и Самара. Кроме того, задержанные рассказали, что причастны к изготовлению и закладке в тайник самодельного взрывного устройства, с использованием которого в июле 2023 года был совершен подрыв трансформаторной подстанции АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (КНПЗ).

Газопровод ООО «Газпром трансгаз Самара» в Сызранском районе повредили 11 июля позапрошлого года. Силовики тогда заявили, что им удалось предотвратить более крупное ЧП: недалеко от трубопровода нашли другое взрывное устройство с таймером. Взрывотехники разрушили бомбу. Как установила группа разминирования областного УФСБ России, в пакете находилось самодельное взрывное устройство: в 30-сантиметровый отрезок пластиковой канализационной трубы была помещена взрывчатка, привести в действие которую должна была электрическая лампочка без стекла. Ток от батарейки к ней подавался через будильник «Рубин», установленный на 12 часов дня.

Диверсия на мосту через реку Чапаевка недалеко от завода «Промсинтез», производящего взрывчатые вещества, была совершена 4 марта 2024 года. Пострадавших не было, повреждения получили некоторые металлические конструкции моста, движение по нему на время приостановили. О взрыве на 1136-м километре железнодорожного моста через реку Самара стало известно 28 сентября прошлого года. Никто не пострадал.

У моста повредились островки безопасности, сами пути, как отмечалось, остались целы.

После этого происшествия власти региона заявили, что усилят транспортную безопасность, в частности более пристально будут досматривать пассажиров и багаж.

Взрыв на КНПЗ произошел 28 июля 2023 года. В НК «Роснефть» тогда заявили, что пострадавших и ущерба предприятию нет. В тот же день силовики задержали предполагаемого организатора диверсии — электрика КНПЗ Сергея Окрушко, уроженца Хмельницкой области Украинской ССР. В суде электрик сказал, что всего у него было три взрывных устройства, два из которых после первого взрыва он сам обезвредил. Следователь в суде отметил, что предварительно ущерб КНПЗ оценивается в сумму около 30 млн руб.

Сабрина Самедова, Самара