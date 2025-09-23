ВС России поразили две пусковые установки Patriot

Минобороны России заявило, что за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по двум пусковым установкам и радиолокационной станции AN/MPQ-65 ЗРК «Patriot».

В сообщении ведомства указано, что армия России также нанесла удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины, объекту железнодорожного транспорта, местам хранения и запуска беспилотников. Задействованы были оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.