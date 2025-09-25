Рынок платформ для ИИ в России к 2029 году составит 155 млрд рублей

Объем российского рынка ИИ к 2029 году может составить 155 млрд руб. без учета оборудования. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказал генеральный директор MWS AI Денис Филиппов.

Денис Филиппов отметил, что за следующие пять лет российский рынок платформ для ИИ увеличится более чем в три раза. Согласно прогнозам, ежегодный прирост должен составить около 32,5%. К 2026 году объем российского рынка превысит 68 млрд руб., а в 2027 — 91 млрд руб.

По итогам 2025 года объем российского рынка платформ для ИИ может составить 50 млрд руб. Большая часть (34%) в структуре рынка приходится на компьютерное зрение, еще 29% — на AI-агентов, 12% — разработку программного обеспечения, 9% — обработку естественного языка, 7% — AI-консалтинг. Денис Филиппов прогнозирует, что после 2025 года доля AI-агентов на рынке будет расти быстрее.

Господин Филиппов также сообщил, что потенциал российских разработчиков технологий в сфере искусственного интеллекта заключается в построении систем, позволяющих применять ИИ для разных бизнесов и продуктов. Отечественным производителям рекомендуется обратить внимание на экспорт решений в страны СНГ, БРИКС.

Диана Соловьёва