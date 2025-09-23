В Прикамье на восстановление двух дебаркадеров направят более 97 млн рублей

ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» объявило электронный аукцион на оказание услуг по восстановлению надстройки судов «Дебаркадер-52» и «Дебаркадер-80». Об этом свидетельствует информация на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 97,8 млн руб. Заявки принимаются до 30 сентября. Ранее была объявлена закупка на оказание услуги по восстановлению судна на подводных крыльях «Метеор-231». Цена этого контракта составляет 171 млн руб.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет провести ремонтные работы стропильной системы, монтаж кровли и палубного оборудования. Кроме этого, предполагается обновление инженерных сетей. По контракту все работы должны быть выполнены до мая 2026 года.

В июле 2024 года совет директоров ПАО «СК “Камское речное пароходство”» (КРП) согласовал сделку по передаче в собственность ООО «Камский судоремонт» судов «Восход-50», «Метеор-220» и «Метеор-231». Предполагалось, что затем компания передаст их в безвозмездное пользование краевым властям для восстановления и дальнейшей эксплуатации. Вопрос по восстановлению и модернизации двух судов на подводных крыльях проекта «Метеор» прорабатывался в краевом правительстве. Позже стало известно, что краевые власти собираются направить более 400 млн руб. на восстановление двух дебаркадеров и еще трех судов.