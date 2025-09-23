В думе Екатеринбурга призвали строить образовательные центры вместо школ

Властям Екатеринбурга следует создавать образовательные центры вместо школ и детских садов из-за снижения числа дошкольников в городе, заявил депутат думы, генеральный директор «ЛСР. Недвижимость — Урал» Владимир Крицкий. Он предостерег, что в случае игнорирования инициативы власти «в скором времени почувствуют, что будут стоять пустые, полупустые детские сады, где не хватает детей, где персонал будет содержать невозможно» и увидят «перегруженные школы».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Владимир Крицкий

«В Москве 80% новых школьных зданий это образовательные центры — детский сад плюс школа под одной крышей, где детей можно быстро переводить: либо детский сад дополнять, либо начальные классы увеличивать. Они подхватили эту тему, а мы построили всего два. Это экономит земельные ресурсы, создает нормальные условия для эксплуатации — нам нельзя пропустить этот момент»,— призвал господин Крицкий, добавив, что Екатеринбург «заходит в демографическую яму».

Председатель гордумы Анна Гурарий заверила депутата, что предложит мэрии Екатеринбурга «проработать возможные варианты» по созданию образовательных центров вместо школ и детских садов.

На заседании гордумы директор департамента образования администрации Инна Гумбатова отметила, что число воспитанников детских садов в городе снизилось с 84 274 в 2021-2022 годах до 75 905 в 2025-2026 годах, количество школьников за соответствующий период увеличилось с 180 992 до 209 800. «Количество детей в детских садах ежегодно сокращается, количество детей в школа увеличивается. Это связанно с демографической ситуацией, наши прогнозы — мы будем видеть снижение выпускников только через девять лет. До этого количество школьников будет увеличиваться, нагрузка на школы будет расти»,— добавила она.

Василий Алексеев