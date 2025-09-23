Прокуратура обжалует решение об освобождении из СИЗО экс-начальника ИК-37

Гособвинение не согласилось с решением Чусовского райсуда, который изменил меру пресечения бывшему начальнику исправительной колонии №37 Илье Асламову и предпринимателю Олегу Попову. Как сообщает Ura.ru, суд отправил их из СИЗО под домашний арест. Прокуратура полагает, что нахождение подсудимых в условиях следственного изолятора позволит Чусовскому суду быстро и объективно рассмотреть уголовное дело в отношении них.

Напомним, господа Асламов и Попов были задержаны весной прошлого года. Илье Асламову инкриминируется получение взятки в размере 150 тыс. руб. при посредничестве второго фигуранта. За эти деньги он, по версии следствия, собирался совершить некие действия в пользу одного из заключенных ИК-37. Сам Илья Асламов вину в ходе предварительного следствия не признавал.