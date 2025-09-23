В Саратовской области директор фирмы пойдет под суд за мошенничество на 100 тыс.

Татищевский районный суд Саратовской области рассмотрит в отношении директора строительной организации уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, со 2 по 27 сентября прошлого года фигурантка в рамках проекта по благоустройству сквера «Новый» составила акты приемки выполненных работ с ложными данными об их видах и объемах, после чего направила их заказчику. Последний их подписал и оплатил.

Причиненный бюджетной организации ущерб составил свыше 100 тыс. руб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов