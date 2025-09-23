Жителям Башкирии при установлении отцовства будут бесплатно помогать юристы

На ближайшем пленарном заседании депутаты Курултая Башкирии рассмотрят законопроект о бесплатной юридическом помощи при установлении и оспаривании отцовства и материнства, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, дела, связанные с установлением родства, имеют «особую социальную значимость». При этом люди, которым «услуги юриста не по карману», в сложном судебном процессе могут остаться без поддержки. «Защита прав на отцовство и материнство должна быть доступна каждой семье»,— констатировал спикер парламента.

Майя Иванова