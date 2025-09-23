Госдума в I чтении приняла проект об ипотечных каникулах для семей с детьми

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет семьям с детьми брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Поправки ко второму чтению внесут до 20 октября.

Законопроект коснется граждан, у которых родился или был усыновлен второй и последующий ребенок. Во время ипотечных каникул заемщик вправе временно не платить по кредиту или сократить сумму платежей. Штрафы и пени за неуплату не начисляются. Проценты по кредиту за этот период будут начисляться только с седьмого по 18-й месяц. Уплатить их можно будет позднее, равными частями и с прежней периодичностью после погашения оставшихся обязательств по договору. Заемщик также может заранее выйти из ипотечных каникул, уведомив при этом кредитора.

Инициативу в Госдуму внесло правительство в конце июля. Если закон примут, он вступит в силу в течение 10 дней после официального опубликования. Сейчас кредитные каникулы предоставляются сроком на полгода при уменьшении дохода семьи более чем на 20% и если расходы на обслуживание кредита превышают 40% среднемесячных поступлений.