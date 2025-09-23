Дайте только срок

Власти обсуждают новые сроки для споров о приватизации девяностых. Как сообщает РБК, на повестке — шесть законопроектов. Три предложил Союз промышленников и предпринимателей, еще три — Исследовательский центр частного права им. С.С. Алексеева. Все инициативы касаются случаев, когда прокуратура требует вернуть имущество государству из-за нарушений при приватизации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Важнейшая поправка, которую предлагает Центр частного права, — закрепить в Гражданском кодексе 10-летний срок давности, который будут считать с момента самого нарушения, а не его обнаружения. Подобные изменения позволят поставить точку в вопросе сроков исков, отметил управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов: «Есть четкая установка: стратегические активы, приватизированные с нарушениями, вернуть в бюджет. Однако правоприменительная практика довольно разнится. Прокуратура, со своей стороны, пытается формировать определенные стандартизированные подходы. Полиция, отделы по борьбе с экономическими преступлениями, другие надзорные органы, исполняя это целеуказание, применяют довольно разные подходы, которые в какой-то части противоречат и судебной практике, и формируют, по сути, новые основы для новых законодательных инициатив. Бизнес, участвующий в приватизации, находится в значительной зоне неопределенности. Эта инициатива позволяет какую-то часть этих подходов упорядочить. В частности, речь идет об определении сроков исковой давности и о дате их отсчета.

Если смотреть на ситуацию с точки зрения как малого, так и крупного бизнеса, то это позволит более адекватно оценить риски. Данная инициатива, в принципе, затрагивает все муниципальное имущество. Сплошь и рядом малые компании приобретали недвижимость, какие-то другие небольшие активы у государства через разные процедуры, в том числе тендерные, аукционные. Сейчас регуляторика напрямую затрагивает и их. В целом, этот дополнительный регуляторный эффект для бизнеса будет положительным. В любом случае, когда вводится какая-то новая законодательная норма, требуется время на формирование практики правоприменения. Пока этого не произошло, безусловно, какие-то злоупотребления возможны».

В Российском союзе промышленников и предпринимателей, в свою очередь, предложили возвращать имущество прежнему владельцу, если стратегический актив был продан иностранцу без согласования с правительственной комиссией. В таком случае Федеральная антимонопольная служба сможет вернуть акции или доли в активе в течение месяца. Что это значит для владельцев приватизированных объектов? Адвокат Юлий Тай считает, что подобные инициативы вряд ли смогут как-то повлиять на ситуацию. По его словам, для этого необходимо менять практику правоприменения: «Само по себе изменение закона ни к чему привести не может, потому что объективный максимальный 10-летний срок исковой давности уже давно установлен, но это не препятствует и не ограничивает прокуратуру в подаче таких исков. И, к сожалению, что намного хуже, не препятствует судам их удовлетворять. Исключение Конституционный суд в ноябре прошлого года установил только для антикоррупционных дел.

Менять надо не законы, а практику правоприменения.

А ее может изменить позиция Верховного, Конституционного судов, которые системно в подобного рода случаях будут отменять вердикты нижестоящих инстанций и в исковых требованиях отказывать, и, безусловно, позиция высшего руководства страны, которое тоже скажет, что такие действия невозможны. Если такого указания и такого месседжа сверху не последует, то все остальные поползновения, любые попытки в практическом плане являются крайне неэффективными. Вся эта ситуация неопределенности дестимулирует бизнес-активность».

По данным юридической компании NSP, суммарная стоимость деприватизированной собственности за 2024-й достигла почти 4 трлн руб. Для сравнения — расходы федерального бюджета за тот же период составили около 40 трлн.

Андрей Дубков