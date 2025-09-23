Нижегородская мэрия будет субсидировать Агентство по сохранению городской среды

Администрация Нижнего Новгорода постановлением от 23 сентября 2025 года утвердила порядок субсидирования АНО «Агентство по сохранению и развитию городской среды». Организация была учреждена муниципальными властями в мае текущего года.

Субсидию, как указано в документе, будут предоставлять в целях сохранения, развития и популяризации объектов городской среды, включая объекты культурного наследия.

За счет бюджета организация сможет получить средства на ремонт и реставрацию ОКН, благоустройство общественных пространств. Также будут выделять финансирование на материально-техническое обеспечение деятельности, оплату труда, транспортных и командировочных расходов. Помимо этого, предусмотрено субсидирование трат на покупку и аренду транспорта в рамках установленных целей деятельности, информационные ресурсы, тренинги, стажировки и иные расходы.

Галина Шамберина