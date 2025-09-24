Потребители обернулись к прилавкам

После длительного периода плавного замедления роста потребления, вызванного в том числе жесткой денежно-кредитной политикой Банка России и его успехами в охлаждении экономики, сентябрь 2025 года пока демонстрирует противоречивую динамику. Как фиксируют свежие данные «Сбериндекса» (опирается на массив расчетов по картам «Сбера», гармонизированный со статистикой Росстата), на третьей неделе сентября после двух, продолживших августовский тренд (см. график), потребление населения вернулось к росту — на 9,2% год к году (г/г) в номинальном и на 1,6% в реальном выражении. Как отмечают авторы расчетов, «недельное ускорение произошло за счет продовольственных (4,5% г/г после 4,2%) и непродовольственных расходов (13,1% после 10,8%) и услуг» (9,3% после 7,9%), замедлялось же только увеличение трат на общепит (с 4,7% г/г до 4,1%). При этом в данных видно, что рост трат на промтовары устойчив уже три недели (с конца августа), а в услугах и продовольствии он начался только что. В итоге, впрочем, рост потребления «внутри» сентября пока не обеспечил перелома тренда на снижение в сопоставлении с августом (10,2% г/г).

Отчасти расширению потребления способствовал рост кредитной активности населения: как признает Банк России в обзоре «Кредит экономике и денежная масса», «расширение кредитования в августе затронуло и розничный сегмент рынка. За месяц требования к населению выросли на 0,8% после сокращения на 0,1% в июле», хотя «такая динамика по-прежнему существенно уступала прошлому году».

Этого, впрочем, нельзя сказать о корпоративном кредите, прирост которого ускорился за август на 2,1% после 1,5% в июле. Все это обеспечило рост совокупной кредитной активности в измерении месяц к месяцу в августе до 1,8% после 1,1% в июле. «Оживление кредитования отразилось и на годовом темпе прироста: по итогам августа он составил 10,2%, перестав снижаться впервые с середины 2024 года»,— фиксирует ЦБ. «Несмотря на то что по итогам августа бюджетные операции оказали сдерживающее влияние на динамику денежных агрегатов, ускорение кредитования экономики способствовало росту широкой денежной массы на 1,4% за месяц после 0,8% в июле»,— говорится в обзоре. Напомним, что прирост денежной массы, на что неоднократно обращали внимание экономисты ЦБ, является главным двигателем инфляции (в отсутствие роста предложения). Вероятно, опасения такого сценария — одно из объяснений сдержанного снижения регулятором ключевой ставки 12 сентября.

Олег Сапожков