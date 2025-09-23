Генпрокуратура стирает границы преследования
Материалы по каким делам ГП сможет передавать за рубеж в отношении россиян
Генпрокуратура намерена запрашивать уголовное преследование российских граждан за рубежом. Сейчас материалы дел направляют в другие государства только в отношении иностранцев. Теперь же это распространится и на россиян. Поправки одобрила правительственная комиссия, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным издания, запросы можно будет оформлять даже на этапе досудебного расследования. Место совершения преступления также значения не имеет.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Цель изменений — привлечь к ответственности тех, кто уклоняется от наказания за границей. Зачастую такие граждане пользуются отсутствием соглашений об экстрадиции между Россией и другой страной, говорят источники «Ведомостей». В основном инициатива касается так называемых политически окрашенных статей, говорит адвокат Калой Ахильгов: «Поправки, принятые в отношении лиц, которые находятся в розыске, либо тех, которых наши правоохранители не могут объявить в розыск в силу того, что международные организации не объявляют их в розыск как агентов или по статье за фейки.
Теперь наши правоприменители пытаются принять какой-то инструмент, который позволит, может быть, иметь возможность направлять материалы для преследования в другой стране.
Эта инициатива имеет смысл в странах, у которых дружественные отношения с Россией. Возможно, этот инструмент будет работать в случаях, когда между странами есть прямое соглашение. Например, относительно недавно с Арабскими Эмиратами было подписано прямое соглашение о содействии при расследовании уголовных дел. Но мне очень сложно представить, как ОАЭ или какая-нибудь другая страна будет расследовать дело в отношении лица, материалы которого написаны на русском языке».
Предложенные поправки не скажутся на преследовании российских граждан за рубежом в случае, если это запрашивает Генпрокуратура, считает адвокат Леонид Абгаджава: «В большинстве стран в принципе таких статей нет, с которыми есть проблема об участии в экстрадиции, а привлекать по законодательству РФ, естественно, ни одна страна не в праве, и вряд ли кто-то изъявляет подобное желание. Возможно, какая-то конкретная ситуация несколько раз возникала, которая могла бы потребовать подобного, но в целом проблему российских правоохранительных органов это не решит.
Государство, которое готово с Российской Федерацией сотрудничать, радостно исполнит и запрос об экстрадиции, так что оснований для дополнительных опасений российских граждан за рубежом я в этом не вижу. Потому что если зарубежные правоохранители на двустороннем уровне не готовы сотрудничать, то и в таком формате они сотрудничать не будут».
По данным «Ведомостей», возбуждать дела можно будет и в отношении любых лиц, которые приехали в Россию, в случае, если они подозреваются в преступлении за рубежом.
