Генпрокуратура стирает границы преследования

Генпрокуратура намерена запрашивать уголовное преследование российских граждан за рубежом. Сейчас материалы дел направляют в другие государства только в отношении иностранцев. Теперь же это распространится и на россиян. Поправки одобрила правительственная комиссия, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным издания, запросы можно будет оформлять даже на этапе досудебного расследования. Место совершения преступления также значения не имеет.

Цель изменений — привлечь к ответственности тех, кто уклоняется от наказания за границей. Зачастую такие граждане пользуются отсутствием соглашений об экстрадиции между Россией и другой страной, говорят источники «Ведомостей». В основном инициатива касается так называемых политически окрашенных статей, говорит адвокат Калой Ахильгов: «Поправки, принятые в отношении лиц, которые находятся в розыске, либо тех, которых наши правоохранители не могут объявить в розыск в силу того, что международные организации не объявляют их в розыск как агентов или по статье за фейки.

Теперь наши правоприменители пытаются принять какой-то инструмент, который позволит, может быть, иметь возможность направлять материалы для преследования в другой стране.

Эта инициатива имеет смысл в странах, у которых дружественные отношения с Россией. Возможно, этот инструмент будет работать в случаях, когда между странами есть прямое соглашение. Например, относительно недавно с Арабскими Эмиратами было подписано прямое соглашение о содействии при расследовании уголовных дел. Но мне очень сложно представить, как ОАЭ или какая-нибудь другая страна будет расследовать дело в отношении лица, материалы которого написаны на русском языке».

Предложенные поправки не скажутся на преследовании российских граждан за рубежом в случае, если это запрашивает Генпрокуратура, считает адвокат Леонид Абгаджава: «В большинстве стран в принципе таких статей нет, с которыми есть проблема об участии в экстрадиции, а привлекать по законодательству РФ, естественно, ни одна страна не в праве, и вряд ли кто-то изъявляет подобное желание. Возможно, какая-то конкретная ситуация несколько раз возникала, которая могла бы потребовать подобного, но в целом проблему российских правоохранительных органов это не решит.

Государство, которое готово с Российской Федерацией сотрудничать, радостно исполнит и запрос об экстрадиции, так что оснований для дополнительных опасений российских граждан за рубежом я в этом не вижу. Потому что если зарубежные правоохранители на двустороннем уровне не готовы сотрудничать, то и в таком формате они сотрудничать не будут».

По данным «Ведомостей», возбуждать дела можно будет и в отношении любых лиц, которые приехали в Россию, в случае, если они подозреваются в преступлении за рубежом.

Никита Путятин