Подрядчик благоустройства нижегородского кремля взыскивает долги за работу

Арбитражный суд Нижегородской области рассматривает иск ООО ДСК «Алмазатом» — подрядчика благоустройства нижегородского кремля и кремлевского бульвара – к госучреждению «Нижегородский кремль». Истец требует взыскать 54,6 млн руб. долга за выполненные работы и 153 тыс. руб. пеней за просрочку оплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», ДСК «Алмазатом» и ООО «Стройкомплект» также выполняли противооползневые работы между Часовой и Северной башнями кремля. Также компания занималась благоустройством бульвара между Часовой и Ивановской башнями. Из материалов в судебной картотеке следует, что истец инициировал судебную строительно-техническую экспертизу.

Экспертам предложено определить стоимость всех качественно выполненных подрядчиком работ и установить, возможно ли было завершить благоустройство без дополнительных работ. Разбирательство по иску продолжится в октябре.

Владимир Зубарев