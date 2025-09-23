Бывший дирижер «Театра-Театра» стал худруком филармонии в Удмуртии

Бывший дирижер пермского академического «Театра-Театра» Кирилл Бузмаков назначен художественным руководителем Удмуртской государственной филармонии. Как подчеркнули в пресс-службе филармонии, господин Бузмаков имеет большой музыкальный опыт. В частности, он — лауреат международных и всероссийских конкурсов, обладатель премии «Золотая маска». «За его плечами работа с ведущими оркестрами страны»,— отметили в культурном учреждении. Первым на это обратило внимание информагентство «Сусанин».

Как отмечается на сайте пермского «Театра-Театра», Кирилл Бузмаков окончил Уральскую консерваторию имени М. П. Мусоргского. С 2014 по 2022 год он дирижировал в Театре музыки, драмы и комедии в Новоуральске. Затем стал дирижером-постановщиком в пермском «Театре-Театре», где дебютировал в спектакле «Катерина Измайлова» и мюзикле «Сонная лощина».

—