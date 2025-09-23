В Татарстане сократят сроки отчетности по долевому строительству до 30 дней

В Татарстане планируют сократить сроки предоставления отчетности органами местного самоуправления по долевому строительству с 45 до 30 дней. Соответствующий законопроект рассмотрел комитет Госсовета республики по жилищной политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане сократят сроки отчетности по долевому строительству

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане сократят сроки отчетности по долевому строительству

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Изменения вносятся в связи с принятием федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Новые требования направлены на повышение эффективности контроля за реализацией переданных полномочий.

Комитет рекомендовал принять законопроект в первом и третьем чтениях. Государственные полномочия в области долевого строительства переданы десяти муниципальным образованиям республики, включая Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск и другие.

«Изменилось федеральное законодательство, и нам надо привести республиканское в соответствие с федеральным. Поменялись только сроки в целях оперативности», — пояснил «Ъ Волга-Урал» начальник Инспекции госстройнадзора Татарстана Вали Назмеев. Дополнительного финансирования из республиканского бюджета законопроект не потребует.

Анар Зейналов