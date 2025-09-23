Вертолет сожгли вместе с мусором

Как стало известно «Ъ», представителям Росгвардии не удалось взыскать с сотрудника ведомства почти 600 млн руб. — стоимость вертолета Ми-8 с десантным оборудованием, уничтоженного год назад в результате пожара в Новочеркасске. Офицер, несмотря на запреты руководства и сложную пожарную обстановку, приказал подчиненному сжечь мусор в яме, но по его недосмотру пламя перекинулось на траву, а затем и на авиационную технику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

12 сентября Южный окружной военный суд рассмотрел апелляционную жалобу представителя 685-го отдельного смешанного авиационного полка особого назначения Росгвардии на приговор офицеру Николаю Новоселову, вынесенный летом этого года. Военное следствие СКР обвиняло фигуранта в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК.

По версии следствия, 4 сентября 2024 года господин Новоселов, находясь на территории аэродрома, расположенного на полигоне, приказал подчиненному военнослужащему сжечь мусор, собранный в специально подготовленной для этого яме. Огонь из нее перекинулся на сухую траву, а потом и на вертолет, в котором находились топливо, спасательное и парашютно-десантное имущество, а также пиротехнические средства. Все это было уничтожено пожаром, а ущерб, нанесенный авиационному полку, составил 574 млн 229 тыс. 709 руб.

Николай Новоселов полностью признал свою вину, а суд не стал его строго наказывать. Обвинение было переквалифицировано на халатность (ст. 293 УК), повлекшую причинение особо крупного ущерба.

За нее военнослужащему назначили штраф в размере 350 тыс. руб., лишив его на год права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций на государственной службе. Гражданский иск войсковой части о взыскании материального ущерба в размере 574,2 млн руб. был удовлетворен частично. С осужденного в пользу потерпевшего полка взыскали 5 млн руб.

Не согласившись с решением Новочеркасского гарнизонного военного суда, представители авиаполка настаивали на взыскании с виновника пожара всего ущерба, но осужденного неожиданно поддержало само гособвинение.

Прокурор отметил, что вина господина Новоселова как должностного лица, отвечавшего за пожарную безопасность, была полностью установлена судом первой инстанции.

Однако сумма, заявленная к взысканию с лица, впервые совершившего преступление, да еще и по неосторожности, учитывая его доходы и малолетних детей,— чрезмерна.

Суд апелляционной инстанции также поддержал осужденного, особо подчеркнув, что при минимальном ежемесячном денежном довольствии в 37,2 тыс. руб. военный никогда не возместит полную стоимость сгоревшей машины.

Николай Сергеев