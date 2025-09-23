Суд признал законной блокировку счета Екатеринбурженки за сомнительные операции

Банк ВТБ выиграл судебное разбирательство с клиенткой из Екатеринбурга, которая не смогла доказать легитимность операций по своему счету. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, за три месяца по счету клиентки прошло более 10 млн руб. с многочисленными поступлениями и списаниями через систему быстрых платежей (СБП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным суда, банк заблокировал счет екатеринбурженки из-за сомнительных операций по счету. После его блокировки она потребовала расторгнуть договор, закрыть счет и перечислить остаток средств на другой банковский счет. В иске содержались требования о взыскании процентов за пользование средствами, компенсации морального вреда и штрафа.

Банк, руководствуясь Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов», запросил у клиентки документы, подтверждающие экономический смысл операций, однако те не были предоставлены. Более того, по одной из операций (на сумму 100 тыс. руб.) банк получил сообщение от плательщика о том, что перевод был совершен им под влиянием мошенников. Сама клиентка заявила, что использовала счет для сделок по покупке криптовалюты, но легальность этой деятельности не подтвердила.

Орджоникидзевский районный суд отказал заявительнице в удовлетворении иска. Женщина обжаловала решение, но апелляционная инстанция признала действия банка правомерными, отметив, что блокировка счета была направлена на предотвращение сомнительных операций.

Полина Бабинцева