Жительницу Ставропольского края осудили на шесть лет за убийство сына

В Буденновске суд приговорил к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима местную жительницу по обвинению в убийстве сына (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В суде установлено, что фигурантка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с 36-летним сыном и ударила его ножом в живот. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Вину в совершении преступления подсудимая признала частично.

Наталья Белоштейн