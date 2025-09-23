Жительницу Ставропольского края осудили на шесть лет за убийство сына
В Буденновске суд приговорил к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима местную жительницу по обвинению в убийстве сына (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края
В суде установлено, что фигурантка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с 36-летним сыном и ударила его ножом в живот. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.
Вину в совершении преступления подсудимая признала частично.