В Нижегородской области самой востребованной профессией стала швея

Швея стала самой востребованной в Нижегородской области профессией среди вакансий, размещенных на портале «Работа России». Об этом сообщили в областном управлении занятости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным управления, в Нижегородской области для швей насчитывается 2192 открытых вакансий с максимальным уровнем зарплаты до 100 тыс. руб.

Рабочие профессии занимают вторую строчку рейтинга. Предприятиям и организациям региона требуется 1543 сотрудников. Замыкают тройку лидеров рейтинга водители с категориями «В», «С» или «D» и без вредных привычек. Для них открыты 1456 вакансий. Максимальный уровень дохода до 90 тыс. руб.

Также нижегородские работодатели ищут более тысячи инженеров и 876 врачей. Всего на портале «Работа России» размещено более 30 тыс. вакансий от нижегородских работодателей.

Андрей Репин