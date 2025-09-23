Депутат Овсянников пообещал восстановить памятник Зое Космодемьянской в Саратове

В Саратове недавно избранные депутаты от партии «Единая Россия» Сергей Овсянников и Дмитрий Лыгин войдут в состав комитета по делам ветеранов. Соответствующее решение поддержано депутатами.

Депутат Ольга Лубкова (КПРФ) адресовала свой вопрос Сергею Овсянникову: планирует ли он заниматься восстановлением памятника Зое Космодемьянской, который, по словам депутата, буквально закатали в асфальт в саратовском сквере Героев Краснодона?

«Это говорит о том, что, возможно, такое же отношение будет и к сегодняшним героям»,— сказала госпожа Лубкова.

По словам господина Овсянникова, имена героев Великой Отечественной войны, особенно в год восьмидесятилетия Победы, заслуживают внимания. Он пообещал погрузиться в эту проблему, обязательно ее обсудить и найти решение.

«Имя Зои Космодемьянской – одно из самых великих, нет никаких сомнений в важности этой работы»,— заявил господин Овсянников.

Татьяна Смирнова