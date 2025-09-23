Рютте: рано говорить о причастности России к появлению дронов в Копенгагене

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что «слишком рано говорить» о связи между полетами беспилотников над аэропортом столицы Дании и предыдущим случаем нарушения воздушного пространства альянса, в котором обвинили Россию.

Марк Рютте

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters Марк Рютте

«В настоящий момент датчане проводят тщательную проверку произошедшего, — сказал генсек (цитата по AFP). — Мы находимся в очень тесном контакте по этому вопросу. Так что пока рано говорить».

Господин Рютте добавил, что уже успел обсудить произошедшее с премьер-министром Дании.

22 сентября аэропорт Копенгагена примерно с 20:30 по местному времени (21:30 мск) на несколько часов приостановил прием и отправку самолетов. Причиной стало появление нескольких БПЛА. Аналогичный инцидент произошел 23 сентября в 3:22 утра (4:22 мск) в Осло, местные власти сообщили о двух беспилотниках. Полиция обеих стран продолжает расследование инцидента.