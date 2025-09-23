В Челябинске открылся новый дилерский центр «КамАЗа»

Дилерский центр ПАО «КамАЗ» нового формата открылся в Челябинске. Его площадь составила 1,9 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Строительство центра шло два года. Он имеет статус 3S, что предполагает продажу, сервисное обслуживание и поставку запчастей для автомобилей. По всей России три подобных объекта.

Дилерский центр оснащен 16 постами для диагностики и ремонта транспорта. На его территории также размещены шоу-рум, отделы продаж, зоны для клиентов и складской комплекс. Объект способен одновременно обслуживать грузовики, тягачи, полуприцепы и спецтехнику.

Ольга Воробьева