Госдума в I чтении одобрила особый порядок возврата земли жителям приграничья

Госдума приняла в первом чтении проект, разрешающий властям Курской, Белгородской и Брянской областей возвращать земельные участки жителям приграничья. Речь идет о гражданах, которым пришлось покинуть свои дома из-за боевых действий и отказаться от участков, чтобы получить право на жилищный сертификат.

Изменения в ст. 24 закона «О введении в действие Земельного кодекса РФ» были внесены на рассмотрение в Госдуму в июле 2025 года группой депутатов, среди которых — Виктория Абрамченко (ЕР), Нина Останина (КПРФ) и Бадма Башанкаев (ЕР). В пояснительной записке указывалось, что поправки позволят восстановить права возвращающихся в регион граждан и «снизить уровень социальной напряженности».

Текущее законодательство запрещает предоставлять участок конкретному гражданину, в связи с этим действует правило: кто первым подал заявление на участок, тот и приобрел права на него.

Полина Мотызлевская