Китайское грузовое судно прибыло в Севастополь впервые с 2014 года
В порт Севастополя под панамским флагом прибыло китайское грузовое судно Heng Yang 9, сообщает Financial Times.
Как отмечает издание, это стало первым заходом в порт китайского судна с 2014 года, когда ЕС и США ввели санкции для грузоперевозчиков, посещающих Крым. Хотя Китай не присоединился к этим санкциям, его суда до последнего времени не заходили в крымские порты.
Грузовое судно Heng Yang 9 принадлежит китайской компании Guangxi Changhai Shipping Company. Какой груз могло перевозить китайское судно, не сообщается.