Госдума приняла закон о защите трудовых прав вернувшихся с фронта

Госдума приняла в третьем чтении закон, который должен защитить участников боевых действий от расторжения трудового договора по их возвращении домой. Об этом сообщает «РИА Новости».

Инициатива продлит доступное военнослужащим после фронта время на реабилитацию.

Сейчас на время службы по мобилизации или в добровольческих формированиях трудовой договор участника СВО замораживается. По возвращении ему полагается три месяца на то, чтобы приступить к работе, которой он занимался в мирной жизни. По истечению этого периода работодатель вправе разорвать договор.

«Иногда бойцам нужно больше времени, чтобы восстановиться, пройти реабилитацию, — потому предлагается продлить срок действия трудового договора с участниками СВО на весь период их временной нетрудоспособности»,— объяснял накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин (цитата по сайту парламента).

Еще одна инициатива-«спутник» вносится параллельно. Ею предусматривается назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности в период приостановки трудового договора на время реабилитации демобилизованного военнослужащего.