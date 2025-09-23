Климовский мост может подорожать еще на 3,2 млрд рублей

Управление федерального казначейства по Самарской области потребовало с регионального минтранса более 3,2 млрд руб. Речь идет о сумме, выделенной чиновникам из федерального бюджета на стройку Обхода Тольятти. Министерство не согласилось с требованиями казначейства, и обратилось с иском в суд, пытаясь оспорить представление ведомства. Разбирательство проходит в областном арбитраже с мая 2025 года.

Скоростную автодорогу обход Тольятти с мостом через Волгу строили три с половиной года и открыли 16 июля 2024 года. Объект длиной 99,7 км включает 39 мостов и путепроводов, в том числе мостовой переход через Волгу. Предполагается, что четырехполосная магистраль с разрешенной скоростью движения до 110 км/ч обеспечит кратчайший путь из регионов в столицу и обратно, разгрузит переправу через Волгу по Жигулевской ГЭС и уведет поток грузового транспорта с улиц Тольятти.

Проект реализовали на принципах государственно-частного партнерства. Его концедентом выступила Самарская область, а концессионером — АО « Концессионная компания «Обход Тольятти», входящая в строительно-инвестиционный холдинг «Автобан». Срок концессионного соглашения — 20 лет, эксплуатация дорог продлится до 2039 года.

Как пояснил на заседании во вторник, 23 сентября, представитель областного казначейства Михаил Миронов, стоимость строительства Климовского моста первоначально составляла более 120 млрд руб. В связи с удорожанием проекта концессионер запросил дополнительные средства, в том числе, из федерального бюджета.

В итоге сумма денег, дополнительно выделенных из федерального бюджета в рамках межбюджетного трансферта на строительство Обхода Тольятти, составила 19,5 млрд руб. По мнению сотрудников казначейства, областной минтранс должен был обеспечить возврат НДС по этой сумме, что оговорено в концессионном соглашении. В министерстве и АО « Концессионная компания «Обход Тольятти» считают, что выполнили обязательства по контракту, так как сумма НДС уже была учтена при перечислении межбюджетного трансферта.

Областное казначейство просило суд вызвать на процесс представителей Управления автомобильными дорогами Самарской области и Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ПФО, но они не явились. Кроме того, суд просил подключиться к разбирательству региональную прокуратуру, которая также пропустила последнее заседание. Третьих лиц вызовут повторно, а также подключат к процессу налоговые органы из Москвы и Самарской области и региональное правительство.

Одновременно с этим в арбитраже Москвы рассматривается иск счетной палаты к подрядчику строительства Обхода Тольятти: истец требует взыскать с ответчика 1,3 млрд руб., которые были неправомерно выделены из бюджета на покраску моста через Волгу. Решение по делу пока не принято.

Георгий Портнов