Назначен топ-менеджер подрядной компании скончавшегося бизнесмена

Заместитель генерального директора АО «Нью-Граунд» Артем Стряпунин стал новым руководителем компании, соответствующая запись появилась в «СПАРК-Интерфакс» 18 сентября.

АО «Нью-Граунд» — крупнейшая в регионе стройорганизация, специализирующаяся на фундаментах и подземных сооружениях. Выручка в 2024 году — 6 млрд руб., чистая прибыль — 136 млн руб.

Напомним, прежний владелец 52% акций АО и гендиректор компании Юрий Старцев скончался 27 июля этого года. Управляющим ООО «Нью-Граунд» стал Василий Старцев, сын Юрия Старцева. Он возглавил еще одно предприятие группы — АО «Карьер».