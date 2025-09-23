Щучанский округ в Курганской области возглавил ветеран СВО

Исполняющим обязанности главы Щучанского округа назначили ветерана СВО Алексея Новоселова, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

Алексей Новоселов 30 лет служил в церкви, после чего ушел добровольцем на специальную военную операцию. Там он был старшим сержантом почти три года, был дважды ранен. Господина Новоселова наградили медалью «За отвагу». Как отмечают в пресс-службе регионального правительства, власти окажут поддержку новому руководителю округа. С ним уже провели несколько встреч по ключевым задачам, которые ему предстоит выполнять.

Павел Самохвалов, который ранее возглавлял Щучанский округ, остается работать в администрации в должности первого заместителя.

Виталина Ярховска