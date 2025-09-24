У жителей деревни в Челябинской области изымут всю домашнюю птицу

В Челябинской области у жителей деревни Султаново Кунашакского округа изымут всю домашнюю курицу и продукцию птицеводства. Соответствующее распоряжение губернатора Алексея Текслера размещено на портале правовой информации. В документе сказано, что в населенном пункте выявили очаг особо опасной болезни животных.

Главному управлении ветеринарии региона необходимо изъять птиц и возместить ущерб, причиненный владельцам животных. В документе не сказано, из-за какой именно болезни предпринимают такие меры.

Ольга Воробьева