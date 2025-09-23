Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об организации недели моды в Японии и показанных коллекциях.

Недавно, в первые выходные сентября, я впервые оказалась на Rakuten Fashion Week Tokyo, и мне очень понравилось. Для меня это первая Токийская неделя моды (на других — от Парижа и Милана до Бангкока, я бывала немало), и меня поразила японская точность: расписание, логистика, закулисье — все работало безупречно. В расписании много международных имен. У недели есть специальная инициатива Rakuten by R —кураторский блок, в рамках которого Rakuten совместно с Japan Fashion Week Organization приглашает звездных и молодых зарубежных и ключевых азиатских дизайнеров. Это, по мысли устроителей, делает Токио мостом между Востоком и Западом и поднимает авторитет недели. В разные сезоны привозили знаменитостей вроде Пола Смита и тогда начинающего карьеру Демны Гвасалии, случилось это в 2007-м.

Знаменитый тайский дизайнер Wisharawish участвует в токийской неделе с 2019 года. Его новая коллекция SS2026 называется Hunter. Она про «странствующих охотников», которые, возвращаясь домой, собирают лесные дары. По подиуму ходили только модели-мужчины, но все луки на самом деле унисекс. Ключ к пониманию кроется в исследовании ткани: редкие тайские шелка, разработанные под коллекцию орнаменты, сочетания разной плотности и прозрачности, тонкая работа с кружевом. Материал диктует силуэты: от летящих платьев-туник до шелковых бомберов с жесткими воротниками.

