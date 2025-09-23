Расходы региона за восемь месяцев 2025 года выросли на 24%

Минфин Пермского края опубликовал данные об исполнении консолидированного бюджета субъекта по итогам восьми месяцев текущего года. Как следует из информации минфина, дефицит бюджета за указанный период составил 13,6 млрд руб. По итогам семи месяцев этот показатель был зафиксирован на уровне 10 млрд руб.

Поступления доходов консолидированного бюджета за восемь месяцев превысили 199 млрд руб. (рост на 2,7% по равнению с аналогичным периодом 2024 года). Налоговые и неналоговые доходы составили 176,3 млрд руб., из них 60% приходится на поступления по налогу на прибыль организаций и НДФЛ (по сравнению с показателями за прошлый год рост составил 13%).

Среди доходных источников прошлогодний лидер — налог на прибыль организаций — по сборам уступает налогу на доходы физлиц (НДФЛ). Доходы по налогу на прибыль организаций за восемь месяцев составили более 42 млрд руб. (78% от показателя за аналогичный период 2024 года), тогда как НДФЛ в этот же период принес бюджету более 63,9 млрд руб., что на 11,7% больше показателя за аналогичный период 2024 года.

В прошлом году наблюдалась иная ситуация. Так, за восемь месяцев в 2024 году налог на прибыль в консолидированный бюджет поступил в объеме 54,9 млрд руб. (больше на 22% фактических поступлений, чем за аналогичный период 2025 года), а платежи по НДФЛ составили 57,2 млрд руб. (меньше на 11,7% поступлений за аналогичный период 2025 года).

В краевом ведомстве отметили, что дефицит бюджета обеспечен остатками, сформированными на начало года: «Бюджет сохраняет устойчивость и сбалансированность».

Расходы краевой казны за восемь месяцев составили 213 млрд руб., что больше на 24% показателя 2024 года.