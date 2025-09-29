Где на Парковом жить хорошо

В девелоперской группе «Дипломат» рассказали о возведении жилого комплекса «Дом Учителя» на Парковом проспекте, 24. Объект находится в активной стадии строительства. В одной локации с ним располагается множество детских образовательных учреждений – школ и детских садов. К теме просвещения «Дипломат» решил обратиться, продумывая название и проект своей новостройки. Встроенная модельная библиотека, которую передадут властям, книжный уголок в лобби и комфортные условия проживания для семей с детьми входят в параметры «Дома Учителя».

Девелоперская группа «Дипломат» ведет строительство нового объекта «Дом Учителя» на проспекте Парковом, 24, в Перми. «Дом Учителя» – это современный комплекс комфорт-класса в самом сердце Паркового микрорайона. Вместительный 18-этажный дом рассчитан на 238 квартир. Название объекта выбрано не случайно, подчеркивает руководитель компании Владимир Яцук. Рядом со строящимся комплексом располагается средняя общеобразовательная школа №44. В соседнем квартале работают детская школа искусств им. Д. Б. Кабалевского, детская библиотека №15. Поблизости находятся гимназии №10, 31, пять детских садов и другие образовательные учреждения.

«В наименовании нового девелоперского объекта мы использовали актуальную в этой локации тему просвещения. Компания обратилась к многолетним традициям русского образования, ведь учителя – это представители интеллигенции, занимающиеся обучением подрастающего поколения. Микрорайон Парковый в последние годы активно застраивается жильем и соцобъектами. «Дом Учителя» соседствует сразу с несколькими образовательными объектами, поэтому очень подходит для семей с детьми: все школы и детские сады находятся в пешей доступности», – пояснил Владимир Яцук. По его словам, работая над проектом новостройки, девелоперы уделяют особенное внимание ее названию. Наименование всегда отражает образ и дух, которому будет соответствовать будущий дом. В группе «Дипломат» стремятся давать своим домам русскоязычные наименования – мода на англицизмы стремительно проходит.

В компании считают, что название «Дом Учителя» является для современной Перми новацией, когда жилому комплексу дают имя в честь какой-либо профессии или рода деятельности. При этом в советские времена такое часто практиковалось: к примеру, в 1935 году в микрорайоне Рабочий поселок, на ул. Уральской, 87, для инженеров завода им. Молотова («Мотовилихинские заводы») был возведен «Дом специалистов», ныне являющийся объектом культурного наследия.

Кстати, для работников образования в «Доме Учителя» действуют специальные условия, скидки и программы лояльности. Узнать о них можно в отделе продаж «Дипломата».

Тему просвещения в «Доме Учителя» продолжит современная модельная библиотека. Встроенное помещение для нее площадью 350 кв. м «Дипломат» разместит на первом этаже новостройки по договору комплексного развития территории, заключенного с властями Пермского края. Объект безвозмездно передадут властям. Модельные библиотеки представляют собой новые форматы библиотек, которые сейчас строят по всей России по нацпроекту «Культура». Модельная библиотека в «Доме Учителя» будет включать в себя не только книги, но и центр семейного чтения, образовательное пространство, интерактивное, демонстрационное оборудование, возможность проведения мероприятий, а также красивый дизайн и функциональность.

На первом этаже дома по проспекту Парковому, 24, застройщик также предусмотрел лобби с мягкой зоной, где будут находиться полки с книгами. Жители или гости дома, ожидая близких и друзей на диванах, смогут провести время за чтением.

Напомним, разрешение на возведение «Дома Учителя» девелоперу выдали весной этого года. Комплекс жилой площадью 14,4 тыс. кв. м возведут в минималистичном дизайне. В «Дипломате» обращают внимание, что строящийся объект предназначен не только для учителей и представителей сферы образования, а для всех, кто заинтересован в комфортных, больших жилых помещениях. В квартирографию дома не входят малогабаритные студии, площадь однокомнатных квартир в нем начинается от 42 кв. м. Квартиры в «Доме Учителя» отлично подойдут для семей. Например, просторные трехкомнатные насчитывают около 84 кв. м. Кроме того, в теплом контуре квартир предусмотрено пространство, которое можно использовать как теплую лоджию, небольшой кабинет или место для уединения.

Помимо строительства в доме библиотеки, «Дипломат» отремонтирует в микрорайоне участок дороги от комплекса до ул. Желябова, обустроит парковки, тротуары, освещение. Возведение дома идет активными темпами, поэтому в группе приносят извинения жителям, сотрудникам соседних домов и организаций за возможный строительный шум.

Ввести «Дом Учителя» в эксплуатацию предполагается в IV квартале 2027 года. В компании подчеркивают, что объект станет прекрасным примером комплекса, вписанного в историю места, и дополнит жилой функцией микрорайон, насыщенный образовательными учреждениями.

Застройщик Группа «Дипломат» – новый бренд, в прошлом – девелопер «ПЗСП-Групп».За их плечами знаковые объекты Перми, и они продолжают менять облик города. В портфеле команды Группы «Дипломат» часть объектов, которые ранее развивал «ПЗСП-Групп». Это такие узнаваемые проекты, как ЖК «Красное Яблоко», ЖК «Самолет», ЖК «Мандарин», ЖК «Вельвет», ЖК «Дипломат».

Отдел продаж группы «Дипломат»:

г. Пермь, ул. Екатерининская, 177а,

Мобильный офис продаж на стройке:

пр. Парковый, 24

+7 (342) 292-23-99

группа-дипломат.рф



ООО «СЗ «Дом Учителя»