Второе уголовное дело политика-иноагента Леонида Гозмана отправили в суд

СКР завершил расследование уголовного дела о пропаганде терроризма в интернете, возбужденного в отношении политика Леонида Гозмана (признан в России иноагентом). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Леонид Гозман (признан иноагентом)

Фото: Руслан Терехов, Коммерсантъ

Фото: Руслан Терехов, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2023 году политик в интервью иностранному изданию пропагандировал терроризм и призывал к совершению терактов в России. Психолого-лингвистическая экспертиза высказываний доказала вину фигуранта, заявили правоохранители. Дело направили для рассмотрения в суд.

В 2024 году Леонид Гозман (иноагент) был заочно приговорен к 8,5 годам в колонии общего режима. Тогда его признали виновным в распространении фейков о ВС РФ. В октябре того же года под домашний арест отправили жену политика Марину Егорову. Ей инкриминируют контрабанду культурных ценностей, обвиняемая признала вину.

