Отопительный сезон в Ярославской области начнется 24 сентября

Во всех округах Ярославской области 24 сентября начнут включать отопление. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Решение о старте отопительного сезона в Ярославской области было принято ввиду прогнозируемого резкого падения температуры воздуха.

«На запуск и заполнение всех систем требуется время — процесс может занять до недели»,— написал господин Евраев.

В некоторых других городах России отопительный сезон начали значительно раньше: например, с 15 сентября отопление включили в Екатеринбурге. В центральной части России отопление запускают обычно в конце сентября — начале октября.

Алла Чижова

