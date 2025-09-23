Китай перенаправил потоки дешевого экспорта из США в Европу

По подсчетам агентства Bloomberg, повышенные пошлины, которыми Дональд Трамп обложил импорт из Китая, привели к тому, что китайские экспортеры перенаправили потоки своих товаров с США в Европу, Юго-Восточную Азию, Африку и другие регионы.

Аналитики агентства изучили данные Главного таможенного управления Китая и выяснили, что по итогам августа экспорт китайских товаров в ЕС ($542 млрд), страны АСЕАН ($642 млрд), Индию ($131 млрд), Латинскую Америку ($288 млрд) и Африку ($207 млрд) превысил допандемийные значения, достигнув многолетних рекордов.

Однако даже такой рост экспорта не приводит к сопоставимому росту прибылей китайских компаний. Прибыль промышленных предприятий в КНР упала на 1,7% за первые семь месяцев. Эксперты объясняют это тем, что производители, пытаясь сократить избыток производственных мощностей внутри страны в рамках «антиинволюционной» политики Си Цзиньпина, снизили цены, чтобы увеличить продажи за рубежом. Это, в свою очередь, усугубляет ситуацию с дефляцией в Китае, от которой экономика страны страдает с октября 2022 года.

Евгений Хвостик