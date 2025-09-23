Суд Татарстана признал вину экс-директора лагеря, где ребенок выпал из окна

Тукаевский районный суд признал бывшего директора детского оздоровительного лагеря «Балкыш» виновным в халатности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Суд установил, что 4 июня этого года 9-летний воспитанник лагеря «Балкыш» выпал из окна второго этажа и получил травмы.

По версии следствия, директор не обеспечил безопасные условия пребывания детей, в том числе не укомплектовал штат педагогическим и воспитательным персоналом. Это привело к отсутствию надлежащего контроля за несовершеннолетними.

Суд признал фигуранта виновным и назначил 230 часов обязательных работ.

Ранее директор был досрочно уволен с должности по представлению прокурора в связи с непогашенной судимостью за незаконный оборот наркотиков.

Анна Кайдалова