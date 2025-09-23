Heineken купила активы в Латинской Америке на $3,2 млрд

Нидерландская пивоваренная компания Heineken купила у компании Florida Ice and Farm Company (FIFCO) из Коста-Рики ее подразделение Distribuidora La Florida, специализирующееся на ритейле и производстве напитков. Сумма сделки составила $3,2 млрд. У Heineken ранее была 25-процентная доля в Distribuidora La Florida, теперь она станет единственным владельцем этого бизнеса.

По условиям сделки Heineken получит, в частности, коста-риканский бренд пива Imperial beer, несколько брендов местных безалкогольных напитков, а также права на розлив и продажу напитков под брендом PepsiCo в регионе. Кроме того, ей перейдет около 300 магазинов в Коста-Рике, а также активы в Сальвадоре, Гватемале и Гондурасе. Heineken будет контролировать 75% в Nicaragua Brewing Holding и все активы FIFCO по продаже безалкогольных напитков в Мексике.

Как отмечают многие эксперты, рынок Латинской Америки является привлекательным для мировых пивоваренных компаний. Сама Heineken в июне уже инвестировала $2,75 млрд в строительство нового завода в Мексике и развитие других проектов в этой стране.

