Переговоры об участии Минска в проекте реактора МБИР почти завершены

Переговоры о вхождении Белоруссии и стран Азии в российский проект ядерного реактора МБИР находятся на финальной стадии. Об этом рассказал гендиректор консорциума «Международный центр исследований на базе МБИР» (входит в «Росатом») Василий Константинов.

Он напомнил, что к консорциуму уже присоединились Объединенный институт ядерных исследований и Институт ядерной физики Узбекистана. «Работы, выполняемые на реакторе МБИР, лягут в основу проектирования высокопроизводительных и надежных реакторных установок четвертого поколения»,— уточнил господин Константинов (цитата по «РИА Новости»).

Реактор МБИР строят в Ульяновской области на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов. МБИР должен стать самым мощным в мире опытным реактором. Его тепловую мощность оценивают в 150 МВт, электрическую — 50 МВт. Предполагается, что МБИР заменит исследовательский реактор БОР-60 мощностью 60 МВт, который возведен в 1969 году.

«Росатом» ожидает, что на реакторе будут работать ученые из более чем 15 стран. В июле 2024 года директор проекта МБИР Александр Загорнов говорил, что суммарная сметная стоимость проекта составит около 150 млрд руб. Энергетический пуск и начало его эксплуатации запланированы на 2028 год.