В Перми скорректируют четыре автобусных маршрута

С 1 октября 2025 года в Перми изменится работа четырех автобусных маршрутов. Корректировка коснется маршрутов №11, №13, №19 и №30. Наиболее значимые изменения будут для жителей микрорайона Садовый. Об этом сообщается на сайте мэрии Перми.

Автобусный маршрут №11 будет продлен в микрорайон Ива - 1 (ЖК «Погода») через остановку «Школа №135». Это позволит улучшить связь микрорайона с учебными заведениями на Садовом, а также снять часть нагрузки с маршрута №81. Также для жителей микрорайона Ива-1 (ЖК «Погода») появится прямая связь с Индустриальным районом и микрорайоном Парковый.

Жители микрорайона Садовый смогут для проезда в Индустриальный район воспользоваться маршрутом №13, который также будет продлен. Маршрут будет курсировать по сообщению «Песьянка — Планета — Микрорайон Садовый».

Маршрут №19 будет продлен от остановки «Печатная фабрика Гознак» в микрорайон Парковый до остановки «Улица Куфонина». Часть рейсов будет следовать до «Тенториума» под номером «19к». Маршрут заменит автобус №30, который прекратит работу.