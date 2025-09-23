В Самаре на сцене оперного театра покажут классику балета из Москвы

Гастроли Государственного академического театра классического балета имени Наталии Касаткиной и Владимира Василева пройдут в Самаре с 1 по 4 октября. На сцене академического театра оперы и балета столичная труппа покажет лучшие постановки в честь своего 60-летия. Об этом сообщают представители Московского классического балета.

1 октября столичный театр представит балет Арама Хачатуряна «Спартак» (16+). 2 октября публика увидит спектакль «Сотворение мира» (16+) на музыку Андрея Петрова.

Гастроли московского театра продолжатся 3 октября вечером одноактных балетов «Весна священная» (композитор — Игорь Стравинский) и «Петербургские сумерки» (12+) на музыку Петра Чайковского и завершатся 4 октября спектаклями «Золушка» (0+), композитором которого выступил Сергей Прокофьев, и «Дама с камелиями» (12+) на музыку Джузеппе Верди. Постановки отражают разные грани авторской хореографической школы Касаткиной-Василева.

Балетмейстеры Наталия Касаткина и Владимир Василев начинали свою карьеру в Большом и Мариинском театрах, в 1970-х создали собственную школу, сочетающую классический танец с элементами других направлений. Государственный академический театр классического балета является одним из трех существующих в России авторских театров классического балета. За рубежом он известен под гастрольным названием «Московский классический балет».

Георгий Портнов