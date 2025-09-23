Гендиректора «Башкиравтодора» приговорили к девяти годам лишения свободы

Гендиректор крупнейшей дорожно-строительного подрядчика Башкирии АО «Башкиравтодор» Ильдар Юланов приговорен к девяти годам лишения свободы со штрафом 1 млн руб. и запретом в течение трех лет занимать должности на госслужбе. Приговор озвучили несколько минут назад в Кировском районном суде Уфы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильдар Юланов

Фото: Ксения Федорова Ильдар Юланов

Фото: Ксения Федорова

Как сообщал «Ъ-Уфа», Ильдару Юланову, а также владельцу ООО «Киви» Иреку Шарипову и главному инженеру ООО «Баштранслогистик» Ринату Мардисламову вменяется хищение 152,8 млн руб., выделенных «Башкиравтодору» из федерального и регионального бюджета на реконструкцию трассы Бирск-Тастуба-Сатка в Караидельском районе и улицы Пугачева в Уфе.

Ирек Шарипов, который также обвинялся в легализации похищенных денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и даче 5 млн руб. взятки ныне покойному министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову, получил 15 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также 101 млн руб. штрафа и запрет на госслужбу в течение восьми лет. По обвинению в легализации он был оправдан.

Ринат Мардисламов приговорен к четырем годам колонии.

В ноябре Кировский райсуд Уфы вынес приговор компаньону Ирека Шарипова — его заместителю Ришату Самматову, который пошел на сделку со следствием: он получил четыре года лишения свободы.

Арест на имущество подсудимых суд продлил до рассмотрения гражданского иска прокуратуры.

Суд также вынес частное постановление премьер-министру Башкирии Андрею Назарову.

Идэль Гумеров