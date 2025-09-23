Экс-глава самарского бюро медсоцэкспертизы посмертно награжден орденом Мужества

Бывший руководитель регионального Главного бюро медико-социальной экспертизы Самарской области Дмитрий Драч посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: архив Дмитрия Драча Фото: архив Дмитрия Драча

В апреле прошлого года Дмитрий Драч был признан судом виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 и 3 ст. 285 УК РФ) и приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Как выяснили следователи, Дмитрий Драч выкупил у знакомых по завышенной цене комплекс зданий для нужд бюро, при этом оказалось, что часть объектов непригодна для использования. Ущерб бюджету оценили в размере 280 млн руб.

В феврале текущего года стало известно о гибели бывшего чиновника в зоне СВО после полученного ранения.

Андрей Сазонов